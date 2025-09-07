İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Antalyanın polis rəisi həbs edilib

    Region
    • 07 sentyabr, 2025
    • 12:58
    Antalyanın polis rəisi həbs edilib

    Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən vəzifəsindən uzaqlaşdırılan Antalyanın polis rəisi İlker Arslan barəsində çıxarılan həbs qətimkan tədbirinin ardından dünən gecə Antalyada təhlükəsizlik qüvvələrinə təslim olub.

    "Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, onun yerinə müavini Murat Baz təyin edilib.

    Arslanın adı bu ilin iyulunda həbs edilən Antalya bələdiyyə başqanı Mühittin Böcek barəsində açılan rüşvət işi ilə bağlı istintaq materiallarında hallanıb. Müxalifətdə olan Cümhuriyyət Xalq Partiyasını (CHP) təmsil edən Antalya bələdiyyə sədri iyulun 5-də saxlanılıb, daha sonra həbs edilib. O, bir sıra qanun pozuntularında, o cümlədən rüşvətxorluqda ittiham olunur.

    Арестован начальник полиции Антальи

    Son xəbərlər

    13:24

    Yaponiyanın baş naziri istefa verəcəyini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:20
    Foto

    Dövlət İmtahan Mərkəzi bu gün əlavə imtahanlar keçirib - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    13:03
    Foto

    Atıcılıq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub

    Fərdi
    12:58

    Antalyanın polis rəisi həbs edilib

    Region
    12:48

    Nəsimi rayonunda evdə meyit aşkarlanıb

    Hadisə
    12:44
    Foto

    Bakıda "Koreya səfiri kuboku" keçirilib

    Fərdi
    12:33

    Azərbaycan XİN Braziliyanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:29

    Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

    Ekologiya
    12:26

    Azərbaycan - Ukrayna oyununun hakimləri açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti