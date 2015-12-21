Арбитраж Подмосковья ввел реструктуризацию долгов Тельмана Исмаилова

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление гражданина Бориса Зубкова о банкротстве основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, и ввел в отношении должника процедуру реструктуризации, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Заявление Зубкова поступило в суд 19 ноября, в рамках этого дела сам Исмаилов подал заявление о вступлении в процедуру банкротства, но оно пока оставлено без движения. Сумма задолженности перед Зубковым, послужившая основанием для подачи заявления о банкротстве Исмаилова, представителями суда пока не уточняется. Она станет известна после опубликования полного текста определения суда. В этом процессе суд ранее принял заявление Банка Москвы, входящего в ВТБ, о вступлении в дело о банкротстве.

В свою очередь арбитраж Москвы в понедельник также должен рассмотреть дело о банкротстве Исмаилова, возбужденное по заявлению самого Банка Москвы. На предыдущем заседании столичного арбитража ведущий дело о банкротстве судья Павел Марков удовлетворил ходатайство банка о направлении запроса в ФМС с целью получить информацию о месте регистрации Исмаилова.

Как сообщил судья, в материалы дела поступили документы, в которых содержится противоречивая информация о месте жительства должника: в одном из них указана Москва, в другом - деревня Сколково Московской области. Суд счел необходимым установить достоверную информацию о месте регистрации, от чего зависит подсудность рассмотрения дела.