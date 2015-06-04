​Аракчи: Важный прогресс достигнут в переговорах по Ирану

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Иран и "шестерка" мировых посредников достигли важного прогресса в переговорах по ядреной программе Тегерана. Как сообщил Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Мы достигли важного прогресса по тексту финального соглашения, с дополнениями дела идут менее успешно, поэтому работа продолжается", — заявил Аракчи.

"Шестерка" и Иран намерены завершить подготовку соглашения по ядерной программе к 30 июня. Будущее всеобъемлющее соглашение будет предусматривать отмену международных санкций.

Одним из ключевых вопросов является согласование механизма, который бы позволил восстановить санкционный режим, если Тегеран отступит от своих обязательств.