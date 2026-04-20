Арагчи: США несерьезно относятся к урегулированию ситуации в Персидском заливе

Угрозы американцев в отношении иранских судов и нелогичные требования Вашингтона к Тегерану подтверждают несерьезное отношение США к урегулированию ситуации в Персидском заливе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с главой МИД Пакистана Исхаком Даром.

"Угрозы иранским портам и кораблям, а также нелогичные требования Вашингтона доказывают несерьезность США по отношению к урегулированию в регионе", - сказал он.

При этом министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что страна будет использовать все доступные средства для защиты своих интересов и национальной безопасности. Он также подтвердил, что консультации по поддержанию мира и безопасности в регионе будут продолжены.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.