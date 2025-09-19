Арагчи: Совбез ООН должен вмешаться для решения ядерного вопроса путем дипломатии

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В регионе
    • 19 сентября, 2025
    • 12:45
    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что сейчас настало важное время для вмешательства Совета Безопасности ООН и выбора дипломатического пути урегулирования разногласий в вопросе иранской ядерной программы.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети "Х".

    По его словам, Иран представил "евротройке" (Франция, Германия и Великобритания - ред.) и ЕС разумный и реалистичный план, способный предотвратить ненужный кризис: вместо конструктивного обсуждения предложения столкнулись с отговорками и уходом от сути. Арагчи подчеркнул, что его план поддерживает вся политическая система Ирана, включая Высший совет национальной безопасности.

    "Реальность, возможно, заключается в том, что именно дипломатический аппарат "евротройки" и ЕС фактически оказался недееспособным. Поэтому сейчас самое время для вмешательства Совета Безопасности ООН и выбора дипломатии вместо конфронтации. Ставки не могут быть выше", - отметил министр.

    Он добавил, что Иран уже предпринял шаги для предотвращения кризиса: подписал соглашение с МАГАТЭ о сотрудничестве и предложил сбалансированное, взаимовыгодное решение, которое может быть реализовано быстро. При этом Арагчи подчеркнул, что Иран не может быть единственной стороной, отвечающей за урегулирование ситуации.

    Отметим, что европейская "тройка" выдвинула три условия властям Тегерана: начать переговоры с США, прекратить ядерную деятельность, предоставить информацию об обогащенном уране.

    Тегерану дан 30-дневный срок для выполнения этих условий. В противном случае будет применен триггер snapback. Иными словами, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН вновь вступит в силу.

    28 августа этого года европейская "тройка" направила письмо в Совет Безопасности ООН с просьбой активировать механизм snapback.

