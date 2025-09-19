İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Əraqçi: BMT TŞ nüvə məsələsinin diplomatik yolla həlli üçün müdaxilə etməlidir

    Region
    • 19 sentyabr, 2025
    • 13:04
    Əraqçi: BMT TŞ nüvə məsələsinin diplomatik yolla həlli üçün müdaxilə etməlidir

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bəyan edib ki, İranın nüvə proqramı məsələsində fikir ayrılıqlarının diplomatik yolla həll edilməsi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) bu məsələyə müdaxilə etməsinin vaxtı çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" hesabında yazıb.

    Nazirin sözlərinə görə, İran "Avroüçlük" ölkələrinə (Fransa, Almaniya və Böyük Britaniya - red.) və Aİ-yə lazımsız böhranın qarşısını ala biləcək plan təqdim edib.

    O əlavə edib ki, İran artıq böhranın qarşısını almaq üçün addımlar atıb: Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə (AEBA) əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb və qarşılıqlı faydalı həll təklif edib. Bununla yanaşı, A.Əraqçi vurğulayıb ki, İran vəziyyətin nizamlanmasına görə cavabdeh olan yeganə tərəf ola bilməz.

    Qeyd edək ki, Avropa "üçlüyü" Tehran hökumətinə üç şərt irəli sürüb: ABŞ ilə danışıqlara başlamaq, nüvə fəaliyyətinə son qoymaq, zənginləşdirilmiş uran haqqında məlumat vermək.

    Tehrana bu şərtləri yerinə yetirmək üçün 30 gün vaxt verilib. Əks halda "snapback" mexanizmi tətbiq ediləcək. Başqa sözlə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2231 saylı qətnaməsi yenidən qüvvəyə minəcək.

    İran BMT uran
    Арагчи: Совбез ООН должен вмешаться для решения ядерного вопроса путем дипломатии
    Iran urges UNSC to choose path of diplomacy

    Son xəbərlər

    14:23

    Təhsil Nazirliyi 40 milyon manatlıq komputer alır

    Biznes
    14:22

    Malayziya kralı Kazanda səfərdədir

    Region
    14:22

    Avqustda pensiya, aylıq müavinət, Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    14:19

    AQTA sədri Hacıqabulda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:18

    Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində qəza baş verib

    Formula 1
    14:16

    İsmət Səttarov Albaniyada audiovizual mediaya həsr olunmuş tədbirə qatılıb

    Media
    14:06

    Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    14:04

    AZAL yeni "Airbus A320neo" təyyarəsi alıb

    İnfrastruktur
    14:03

    Bu ilin 8 ayında 218 Vətən müharibəsi qazisi yenidən aktiv həyata qayıdıb

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti