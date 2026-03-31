Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Арагчи сообщил о прямых контактах с Уиткоффом

    Арагчи сообщил о прямых контактах с Уиткоффом

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о возобновлении прямого контакта со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

    "Я получаю сообщения напрямую от Уиткоффа, как и раньше, но это не означает, что мы ведем переговоры. Это не переговоры, это лишь обмен сообщениями напрямую или через наших друзей в регионе", - отметил Арагчи.

    По утверждению министра, Иран пока не отправил США официального ответа на план урегулирования конфликта из 15 пунктов и не выдвигал встречных условий.

    Арагчи повторил, что Иран принял все меры для безопасного прохода судов дружественных стран через Ормузский пролив, за исключением США, Израиля и их партнеров. Он также заявил о готовности Тегерана к возможному наземному вторжению противников на территорию исламской республики.

    Аббас Арагчи Стивен Уиткофф Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив
    Əraqçi: ABŞ-nin 15 bəndlik təklifinə cavab verməmişik - YENİLƏNİB

