Арагчи сообщил о прямых контактах с Уиткоффом

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о возобновлении прямого контакта со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Я получаю сообщения напрямую от Уиткоффа, как и раньше, но это не означает, что мы ведем переговоры. Это не переговоры, это лишь обмен сообщениями напрямую или через наших друзей в регионе", - отметил Арагчи.

По утверждению министра, Иран пока не отправил США официального ответа на план урегулирования конфликта из 15 пунктов и не выдвигал встречных условий.

Арагчи повторил, что Иран принял все меры для безопасного прохода судов дружественных стран через Ормузский пролив, за исключением США, Израиля и их партнеров. Он также заявил о готовности Тегерана к возможному наземному вторжению противников на территорию исламской республики.