Арагчи обсудил с коллегами противодействие резолюции европейской "тройки"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с коллегами из Греции, Словении и Сьерра-Леоне призвал выступить против резолюций европейской "тройки" (Великобритания, Германия и Франция) против Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Mehr.

Отметим, что европейская "тройка" выдвинула три условия властям Тегерана в связи с ядерной программой Ирана: начать переговоры с США, прекратить ядерную деятельность, предоставить информацию об обогащенном уране.

Тегерану дан 30-дневный срок для выполнения этих условий. В противном случае будет применен триггер snapback. Иными словами, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН вновь вступит в силу.

28 августа этого года европейская "тройка" направила письмо в Совет Безопасности ООН с просьбой активировать механизм snapback.