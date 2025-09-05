Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Арагчи обсудил с коллегами противодействие резолюции европейской "тройки"

    • 05 сентября, 2025
    • 18:03
    Арагчи обсудил с коллегами противодействие резолюции европейской тройки

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с коллегами из Греции, Словении и Сьерра-Леоне призвал выступить против резолюций европейской "тройки" (Великобритания, Германия и Франция) против Ирана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Mehr.

    Отметим, что европейская "тройка" выдвинула три условия властям Тегерана в связи с ядерной программой Ирана: начать переговоры с США, прекратить ядерную деятельность, предоставить информацию об обогащенном уране.

    Тегерану дан 30-дневный срок для выполнения этих условий. В противном случае будет применен триггер snapback. Иными словами, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН вновь вступит в силу.

    28 августа этого года европейская "тройка" направила письмо в Совет Безопасности ООН с просьбой активировать механизм snapback.

