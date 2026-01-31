Арагчи: Иран всегда готов сотрудничать со странами региона для поддержания мира

Иран благодарен Турции за усилия по установлению мира и стабильности в регионе.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал на своей странице в соцсети X, комментируя встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он подчеркнул, что всегда открыт к обсуждению с Эрдоганом региональных вопросов, представляющих взаимный интерес:

"В ходе нашей беседы я еще раз подчеркнул, что Иран никогда не стремился к приобретению ядерного оружия и готов принять справедливое и равноправное ядерное соглашение, отвечающее законным интересам нашего народа; это включает в себя обеспечение принципа "Нет ядерному оружию" и гарантию отмены санкций".

Арагчи также добавил, что Иран всегда готов сотрудничать с региональными государствами для поддержания мира и стабильности в регионе.