    Арагчи: Иран всегда готов сотрудничать со странами региона для поддержания мира

    В регионе
    • 31 января, 2026
    • 09:15
    Арагчи: Иран всегда готов сотрудничать со странами региона для поддержания мира

    Иран благодарен Турции за усилия по установлению мира и стабильности в регионе.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал на своей странице в соцсети X, комментируя встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Он подчеркнул, что всегда открыт к обсуждению с Эрдоганом региональных вопросов, представляющих взаимный интерес:

    "В ходе нашей беседы я еще раз подчеркнул, что Иран никогда не стремился к приобретению ядерного оружия и готов принять справедливое и равноправное ядерное соглашение, отвечающее законным интересам нашего народа; это включает в себя обеспечение принципа "Нет ядерному оружию" и гарантию отмены санкций".

    Арагчи также добавил, что Иран всегда готов сотрудничать с региональными государствами для поддержания мира и стабильности в регионе.

    Əraqçi Ərdoğanla görüşü barədə: İran sülhün bərqərar olması ilə bağlı səylərinə görə Türkiyəyə minnətdardır
