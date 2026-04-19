Арагчи и Исхак Дар провели телефонный разговор
В регионе
- 19 апреля, 2026
- 17:16
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхак Даром.
Как передает Report, об этом глава иранского МИД сообщил в своем Telegram-канале.
"Министры иностранных дел Ирана и Пакистана обменялись мнениями о последних региональных и международных процессах, а также о двусторонних отношениях", - говорится в сообщении.
