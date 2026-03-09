Аппарат верховного лидера: Иран не видит пространства для дипломатии с США и Израилем

Иран сейчас не видит возможности для переговоров с США и Израилем, так как Вашингтон уже дважды вводил в заблуждение Тегеран.

Как передает Report, об этом заявил советник аппарата верховного лидера Ирана Камаль Харази.

"Я больше не вижу пространства для дипломатии, потому что (президент США -ред.) Дональд Трамп обманывал других и не сдерживает своих обещаний. Мы столкнулись с этим дважды", - сказал он.

Иранский чиновник предположил, что возможность для переговоров может возникнуть, когда "экономическое давление возрастет до такой степени, что другие страны вмешаются для того, чтобы обеспечить прекращение агрессии США и Израиля против Ирана".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.