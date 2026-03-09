Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Аппарат верховного лидера: Иран не видит пространства для дипломатии с США и Израилем

    В регионе
    • 09 марта, 2026
    • 21:53
    Аппарат верховного лидера: Иран не видит пространства для дипломатии с США и Израилем

    Иран сейчас не видит возможности для переговоров с США и Израилем, так как Вашингтон уже дважды вводил в заблуждение Тегеран.

    Как передает Report, об этом заявил советник аппарата верховного лидера Ирана Камаль Харази.

    "Я больше не вижу пространства для дипломатии, потому что (президент США -ред.) Дональд Трамп обманывал других и не сдерживает своих обещаний. Мы столкнулись с этим дважды", - сказал он.

    Иранский чиновник предположил, что возможность для переговоров может возникнуть, когда "экономическое давление возрастет до такой степени, что другие страны вмешаются для того, чтобы обеспечить прекращение агрессии США и Израиля против Ирана".

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Операция США и Израиля против Ирана аппарат верховного лидера
    Ты - Король

    Последние новости

    21:56

    Посол Ирана вызван в МИД Турции

    В регионе
    21:53

    Аппарат верховного лидера: Иран не видит пространства для дипломатии с США и Израилем

    В регионе
    21:47

    Нидерланды направляют фрегат в Средиземное море с оборонительной миссией

    Другие страны
    21:38

    NBC: Трамп не исключил возможности захвата иранской нефти

    Другие страны
    21:33

    Албания осудила ракетную атаку Ирана на Турцию

    В регионе
    21:21

    Пассажир: Благодаря нашему Президенту воздушное сообщение восстановлено

    Внутренняя политика
    21:16
    Фото
    Видео

    "Евровидение-2026": Представлен клип на азербайджанскую песню Just Go

    Искусство
    21:12
    Фото

    Бахар Мурадова выступила в ООН от имени ОТГ

    Внешняя политика
    21:05

    Зеленский: Предложенная США встреча на этой неделе откладывается

    Другие страны
    Лента новостей