Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Грузии упраздняется Аппарат государственного министра по вопросам диаспоры.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила после заседания правительства министр юстиции Тея Цулукиани.

По заявлению Цулукиани, функцию этого министерства совместит министерство иностранных дел Грузии.

Напомним, Ассоциация молодых юристов Грузии обратилась к правительству и призвала не приминать поспешно решение в связи с упразднением аппарата государственного министра по делам диаспоры.