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Антитеррористические учения стран СНГ пройдут в Ташкенте 4-5 сентября

Антитеррористические учения стран СНГ пройдут в Ташкенте 4-5 сентября Антитеррористические учения стран СНГ пройдут в Ташкенте 4-5 сентября.
В регионе
3 сентября 2024 г. 09:19
Антитеррористические учения стран СНГ пройдут в Ташкенте 4-5 сентября

Антитеррористические учения стран СНГ пройдут в Ташкенте 4-5 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА).

Целью учений, которые будет проводить Служба государственной безопасности Узбекистана при координирующей роли Антитеррористического центра государств - участников СНГ, является совершенствование деятельности компетентных органов при проведении совместных мероприятий по выявлению и пресечению терактов на объектах критически важной инфраструктуры и в местах массового скопления людей.

4-5 сентября в Ташкенте пройдут научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества и конференция СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В них, по данным агентства, намечается участие делегаций компетентных органов государств-участников, международных, учебных и научно-аналитических организаций, задействованных в изучении проблем противодействия терроризму и экстремизму. Также ожидаются представители ООН, Интерпола, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Участники конференции обменяются передовым опытом, обсудят выработку мер по совершенствованию международного сотрудничества, формирование единого понимания и подходов к новым вызовам и угрозам безопасности.

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