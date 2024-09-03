Антитеррористические учения стран СНГ пройдут в Ташкенте 4-5 сентября

Антитеррористические учения стран СНГ пройдут в Ташкенте 4-5 сентября.

Антитеррористические учения стран СНГ пройдут в Ташкенте 4-5 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА).

Целью учений, которые будет проводить Служба государственной безопасности Узбекистана при координирующей роли Антитеррористического центра государств - участников СНГ, является совершенствование деятельности компетентных органов при проведении совместных мероприятий по выявлению и пресечению терактов на объектах критически важной инфраструктуры и в местах массового скопления людей.

4-5 сентября в Ташкенте пройдут научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества и конференция СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В них, по данным агентства, намечается участие делегаций компетентных органов государств-участников, международных, учебных и научно-аналитических организаций, задействованных в изучении проблем противодействия терроризму и экстремизму. Также ожидаются представители ООН, Интерпола, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Участники конференции обменяются передовым опытом, обсудят выработку мер по совершенствованию международного сотрудничества, формирование единого понимания и подходов к новым вызовам и угрозам безопасности.