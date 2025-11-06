Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Антикоррупционный комитет ограничил выезд Сержа Саргсяна из Армении

    В регионе
    • 06 ноября, 2025
    • 16:57
    Антикоррупционный комитет Армении ограничил выезд из страны для экс-президента Сержа Саргсяна в рамках уголовного дела.

    Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в соцсетях его адвокат Амрам Макинян. Подписка о невыезде принята на основании нового обвинения.

    Макинян уточнил, что накануне поздно вечером Антикоррупционный комитет внезапно заявил о необходимости вновь вызвать Саргсяна. Накануне прошло экстренное заседание суда по ходатайству прокуратуры об изменении меры пресечения в отношении Саргсяна.

    По данным обвинения, прокурор получил оперативную информацию о намерении экс-президента покинуть страну. Однако суд дважды (по разным делам) отклонил просьбу прокуратуры.

    В отношении третьего президента возбуждено несколько уголовных дел, касающихся превышения должностных полномочий, незаконного отчуждения земельных участков и пособничества в даче взятки. Позднее эти дела были объединены в два производства.

    Serj Sarqsyanın Ermənistandan çıxışı məhdudlaşdırılıb

