Анкара определила санкции из 5 этапов к местным властям на севере Ирака - СПИСОК

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Турция из-за "референдума", проведенного по инициативе местных властей на севере Ирака определила "стратегию изоляции" из 5 этапов.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, санкции коснутся не местное население, а местное правительство.

Ниже представлены эти этапы:

- Никакой встречи не будет: Желания семьи Барзани относительно встречи наряду с правительством на севере Ирака не будут учтены. Также не будут учитываться заявления Барзани и его окружения вроде "Это не объявление курдского государства, мы не выступаем против Турции". До того, пока местное правительство не откажется от затеи с "референдумом", которая приведет регион к хаосу, с ним не будет никакой связи.

- Анкара-Тегеран-Багдад: Турция, Иран и Ирак подготовят совместный план действий. Каждая страна в отдельности скоординирует применяемые санкции. В отношении местного правительства будет проводиться совместная международная дипломатическая деятельность.

- Ограничение с воздуха: В самый короткий срок будет закрыт погранично-пропускной пункт Хабур, расположенный между Ираком и Турцией. Турецкое воздушное пространство будет ограничено для полетов Барзани и его семьи. Кроме того, обсуждается вопрос закрытия воздушного пространства для всех полетов.

- Санкции применяются не в отношении народа, а местного правительства. Экономические санкции будут применимы таким образом, чтобы не повлиять на жизнедеятельность местного населения. На торговлю продуктами первой необходимости ограничений применено не будет. Экономические связи между Турцией и севером Ирака будут приостановлены поэтапно. В настоящее время местное население обеспечивает свои потребности в продуктах первой необходимости и лекарственных препаратах на 70% за счет Турции. На повестке также ограничение транспортировки нефти. До разногласия с центральным правительством Ирака, нефть будет проходить по территории Турции.

- Военная помощь туркманам: Военный вариант на повестке как самый последний вариант. В Киркуке не будет допущено, чтобы "дело завершилось". Если в Киркуке в отношении туркманов будет применяться давление, тогда сначала в иракском регионе Башика против террористов "пешмерга" (так называются боевики на севере Ирака) будут задействованы около 500 обученных против группировки ИГИЛ солдат, а затем до 2 тыс. турецких солдат по стране.