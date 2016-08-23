Анкара не располагает информацией о том, какая из группировок стоит за терактом в городе Газиантеп

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Анкара не располагает достоверной информацией о том, какая из группировок стоит за терактом в городе Газиантеп на юге страны.

Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил журналистам премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Мы не знаем, кто именно стоит за этой атакой. Ранее появившаяся информация относительно организации, ответственной за теракт. К сожалению, эти данные оказались неверными", - отметил турецкий премьер.

Как сообщалось, мощный взрыв, прогремевший в субботу Газиантепе, унес жизни более 50 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье заявил, что террорист был связан с группировкой "Исламское государство"