Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Анкара и Ереван заявили о готовности к обмену опытом в социальной сфере

    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 16:54
    Анкара и Ереван заявили о готовности к обмену опытом в социальной сфере

    Министр по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир провела встречу со своим армянским коллегой министром труда и социальных вопросов Армении Арсеном Торосяном.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia, встреча Оздемир и Торосяна прошла в Сербии в кулуарах международной конференции.

    В ходе встречи стороны обсудили отраслевые приоритеты Армении и Турции. Они также затронули процесс нормализации взаимоотношений стран, заявив о готовности к обмену опытом.

    Армения Турция сотрудничество Махинур Оздемир Арсен Торосян
    Ankara və İrəvan sosial sahədə təcrübə mübadiləsinə hazırdır

    Последние новости

    18:16

    Бадершнайдер: Зеленые технологии создают экономические возможности для быстрого перехода

    Энергетика
    18:05

    ADSEA предлагает применение дифференциальных тарифов для оптимизации расхода воды

    Финансы
    18:01

    В связи с матчем "Карабаха" бакинское метро будет работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    18:00

    Трамп назвал Пашиняна "другой парень"

    В регионе
    17:58

    Австрия объявила персоной нон-грата дипломата РФ

    Другие страны
    17:51

    Представитель GHGSat: Источники выбросов имеют периодический характер

    Энергетика
    17:50

    Трамп обещает уволить военных руководителей, не соответствующих стандартам

    Другие страны
    17:50

    OGCI: Выбросы на большинстве объектов SOCAR не зафиксированы

    Энергетика
    17:48
    Фото

    Азербайджанские стрелки завоевали еще одну медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    Лента новостей