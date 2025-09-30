Анкара и Ереван заявили о готовности к обмену опытом в социальной сфере
- 30 сентября, 2025
- 16:54
Министр по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир провела встречу со своим армянским коллегой министром труда и социальных вопросов Армении Арсеном Торосяном.
Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia, встреча Оздемир и Торосяна прошла в Сербии в кулуарах международной конференции.
В ходе встречи стороны обсудили отраслевые приоритеты Армении и Турции. Они также затронули процесс нормализации взаимоотношений стран, заявив о готовности к обмену опытом.
