Анкара: Греция стала убежищем для террористов FETÖ

Греция стала убежищем для беглых членов террористической организации FETÖ, ответственной за попытку государственного переворота в июле 2016 года в Турции

"Греция стала убежищем для беглых членов террористической организации FETÖ, ответственной за попытку государственного переворота в июле 2016 года в Турции".

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

"Примечательно, что Греция стала убежищем для беглых членов FETÖ. Члены FETÖ могут свободно перемещаться в этой стране, а так называемые НПО, связанные с FETÖ, могут проводить кампании помощи членам FETÖ, бежавшим из Турции. Помимо FETÖ, террористические организации PKK/ PYD/YPG и DHKP-C также осуществляют деятельность в Греции", - сказал он.

Комментируя тему распространения террористической пропаганды FETÖ в Греции Аксой сообщил, что такая пропаганда распространялась на онлайн-мероприятии и в эфире одного из телеканалов.

"Эта террористическая пропаганда, в рамках которой также было обнародовано видеообращение главаря FETÖ, является опасным событием, которое никоим образом не может быть объяснено свободой прессы и свободой слова", - подчеркнул он.

Дипломат подчеркнул, что FETÖ является международной террористической организацией, осуществившей попытку переворота в Турции и ответственной за гибель 251 и ранение более 2 000 человек. Аксой предупредил, что данная группировка представляет угрозу для всех стран, в которых она действует, и что Турция рассчитывает на сотрудничество в борьбе против этой террористической организации.

"Мы призываем Грецию удовлетворить наши запросы об экстрадиции членов FETÖ и замораживании их активов, предотвратить пропаганду, финансовые операции и вербовку со стороны FETÖ, а также положить конец деятельности террористических организаций в своей стране", - заключил Аксой.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в движении Гюлена (FETÖ), в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране.

Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.

Главарь террористов - Фетуллах Гюлен проживает в штате Пенсильвания. Его экстрадиции добивается от США Турция.