Ананд: Канада поделится с Турцией своим опытом в ядерной отрасли

Сотрудничество Турции и Канады в ядерной отрасли в рамках расширенного энергетического диалога.

Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.

"Подписанный меморандум о соглашении также рассчитан на сотрудничество Канады и Турции в ядерной отрасли", - сообщила Ананд.

По ее словам, энергетическое сотрудничество в основном будет охватывать Черноморский бассейн. "Канада поделится с Турцией своим опытом в ядерной сфере", - подчеркнула канадский министр.