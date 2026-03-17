Ананд: Канада поделится с Турцией своим опытом в ядерной отрасли
- 17 марта, 2026
- 20:42
Сотрудничество Турции и Канады в ядерной отрасли в рамках расширенного энергетического диалога.
Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.
"Подписанный меморандум о соглашении также рассчитан на сотрудничество Канады и Турции в ядерной отрасли", - сообщила Ананд.
По ее словам, энергетическое сотрудничество в основном будет охватывать Черноморский бассейн. "Канада поделится с Турцией своим опытом в ядерной сфере", - подчеркнула канадский министр.
