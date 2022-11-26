Аналитики RLI: РФ готовит покушение на Лукашенко для вовлечения армии Беларуси в войну

Кремль спланировал радикальный вариант вовлечения белорусской армии в войну против Украины. В частности, Россия задумала ликвидировать президента Беларуси Александра Лукашенко и получить контроль над его войском.

Кремль спланировал радикальный вариант вовлечения белорусской армии в войну против Украины. В частности, Россия задумала ликвидировать президента Беларуси Александра Лукашенко и получить контроль над его войском.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом отмечают аналитики Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI).

По данным RLI, источники в российском военном руководстве подтвердили, что Кремль уже принял решение о ликвидации Лукашенко. Кремль планирует предоставить сфабрикованные доказательства "причастности Украины и Польши под руководством разведки НАТО" к убийству Лукашенко, даже если покушение будет неудачным. Эта ситуация формально станет поводом для дальнейшего участия белорусских войск в войне против Украины.

"Военная разведка РФ в ближайшие дни может попытаться проработать сценарий либо с покушением на президента Беларуси Александра Лукашенко, либо с его имитацией. Целью этой операции станет запугивание белорусского диктатора, побуждая его отдать приказ о вступлении в войну на стороне России", - считают аналитики.

В ГРУ уже прорабатывают сценарий убийства Лукашенко в ходе операции. Предполагается, что его кресло тогда займет действующий генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась - уроженец Черниговской области, который полностью лоялен к РФ.