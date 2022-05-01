АМОР провёл турнир по шашкам и шахматам

1 мая в рамках Универсиады Азербайджанского молодёжного объединения России (АМОР) прошел турнир по шахматам и шашкам.

1 мая в рамках Универсиады Азербайджанского молодёжного объединения России (АМОР) прошел турнир по шахматам и шашкам.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие было проведено на площадке московского фудмола «Депо».

Первое место в соревнованиях по шахматам, в рамках которых состоялось семь туров, занял студент НИЯУ МИФИ Ниязы Нагдиев, вторую позицию в турнирной таблице занял выпускник МПГУ Сабухи Хосровов.

Также состязание прошло в игре по шахматам. Золото выиграла студент МГИМО Ниджат Мовлаев, второе место занял студент РГСУ Эльнур Исмаилов, третью позицию заняла студентка РУДН Гамая Гашимова.

В конце мероприятия для участников был организован фуршет. После этого все призёры и победители были награждены кубками и ценными призами.