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АМОР провёл турнир по шашкам и шахматам 

АМОР провёл турнир по шашкам и шахматам  1 мая в рамках Универсиады Азербайджанского молодёжного объединения России (АМОР) прошел турнир по шахматам и шашкам.
В регионе
1 мая 2022 г. 21:09

1 мая в рамках Универсиады Азербайджанского молодёжного объединения России (АМОР) прошел турнир по шахматам и шашкам.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие было проведено на площадке московского фудмола «Депо».

Первое место в соревнованиях по шахматам, в рамках которых состоялось семь туров, занял студент НИЯУ МИФИ Ниязы Нагдиев, вторую позицию в турнирной таблице занял выпускник МПГУ Сабухи Хосровов.

Также состязание прошло в игре по шахматам. Золото выиграла студент МГИМО Ниджат Мовлаев, второе место занял студент РГСУ Эльнур Исмаилов, третью позицию заняла студентка РУДН Гамая Гашимова.

В конце мероприятия для участников был организован фуршет. После этого все призёры и победители были награждены кубками и ценными призами.

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