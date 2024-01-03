Амирбеков: Баку надеется на скорое возобновление мирных переговоров с Ереваном

Баку надеется на проведение в ближайшем будущем очередного раунда переговоров между официальными лицами Азербайджана и Армении по проекту мирного соглашения.

Баку надеется на проведение в ближайшем будущем очередного раунда переговоров между официальными лицами Азербайджана и Армении по проекту мирного соглашения.

Как сообщает Report, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в интервью Общественному телевидению Эстонии (ERR).

По его словам, открытие коммуникаций является составной частью всего мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

"Основной трек переговоров – это согласование текста мирного соглашения [между Баку и Ереваном]. В нем обозначены все основные параметры будущего мира, включая и восстановление коммуникаций. Помимо основного трека есть еще два – открытие коммуникаций, а также делимитация с последующей демаркацией государственной границы между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.

Говоря о возобновлении транспортных коммуникаций, Амирбеков напомнил об инициативе азербайджанской стороны восстановить Зангезурский коридор для того, чтобы граждане Азербайджана могли спокойно передвигаться по суше, ездить в Нахчыванскую Автономию страны.

"Речь идет о 42-х километрах железнодорожного полотна, которое, к сожалению, было разрушено в результате конфликта. Речь идет не только о строительстве недостающего участка. Кстати, с нашей стороны эта работа практически завершена. Я имею в виду участок Горадиз-Агбенд. К сожалению, с армянской стороны не начата даже работа над техническим обоснованием этого проекта", - сказал он.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям подчеркнул, что официальный Баку надеется на проведение в ближайшем будущем очередного раунда переговоров между официальными лицами Азербайджана и Армении по мирному соглашению.

"Мы надеемся, что в скором времени пройдет очередной раунд переговоров и обсуждение проекта этого мирного соглашения, который был, кстати, составлен Азербайджаном и впервые представлен Армении чуть более года назад, будет возобновлено. В отсутствие физических переговоров по тексту соглашения между двумя сторонами продолжается обмен проектами, то есть каждая из сторон представляет на очередной проект этого соглашения свои комментарии и поправки. Мы, и не только мы, надеемся, что после того, как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, шансов достичь прорыва на переговорном треке стало гораздо больше", - отметил он.