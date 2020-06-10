​Амина Джаббарова назначена первым замглавы МИД Украины

Амина Джаббарова назначена первым заместителем министра иностранных дел Украины. Она стала первой представительницей крымских тюрков во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "К нашей команде примкнул сильный игрок. Амина будет отвечать за такие направления, как общественная дипломатия, международные организации, государственный протокол и Крым. Быть первым заместителем, безусловно, более ответственно, и дипломатическая жизнь порождает дополнительные вопросы", - отмечается в заявлении.

37-летняя Амина Джаббарова 4 года проработала в Министерстве информационной политики. Она покинула занимаемую должность осенью прошлого года. С 2014 года А.Джаббарова работала видеоредактором и помощницей главного редактора сайта "Krım.Realii". С 2011 по 2014 год была автором, ведущей и редактором ряда передач на телеканале ATR.