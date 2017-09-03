Американские танки прибыли на учения в Грузию

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Американские танки и другие бронемашины прибыли в Грузию для участия в учениях Agile Spirit 2017.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.
Отмечается, американская военная техника, включая танки M1 Abrams и бронетранспортеры LAV, прибыла в порт Поти на Чёрном море.
Техника разгружена и направляется железнодорожным путем в Ахалцихе на полигон Орфоло в регионе Самцхе-Джавахети.
«Целью учений является готовность к участию в совместных операциях в составе сил быстрого реагирования НАТО, а также отладка взаимодействия с США и странами-партнерами», — отмечается в сообщении.
Учения пройдут с 3 по 11 сентября.
News DepartmentАвтор новости
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