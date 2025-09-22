Amazon Kuiper инвестирует $200 млн в создание своей инфраструктуры в Казахстане

Дочерняя компания Amazon - Kuiper Systems LLC - планирует развернуть собственную наземную инфраструктуру в Алматы, Акколе и Актау, инвестировав порядка $200 млн.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Такая договоренность была достигнута в ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева со старшим вице-президентом, главным директором по глобальным и юридическим вопросам Amazon Дэвидом Запольски.

"Стороны обсудили перспективы сотрудничества по вопросам цифровизации, связи и искусственного интеллекта. Президент приветствовал планы Amazon по реализации совместных проектов с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компанией "Казахтелеком". Сотрудничество охватывает такие стратегически важные сферы, как обеспечение доступа к широкополосному высокоскоростному интернету на всей территории нашей страны и укрепление кибербезопасности", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что Amazon рассматривает Казахстан как ключевую площадку не только для реализации страновых проектов, но и для формирования регионального хаба спутниковой связи.

"В рамках рабочего визита президента Казахстана в Нью-Йорк компании "Казахтелеком" и Amazon Kuiper подписали дистрибьюторское соглашение по присоединению к спутниковой сети Kuiper", - отмечается в сообщении.