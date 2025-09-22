Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Amazon Kuiper инвестирует $200 млн в создание своей инфраструктуры в Казахстане

    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 18:36
    Amazon Kuiper инвестирует $200 млн в создание своей инфраструктуры в Казахстане

    Дочерняя компания Amazon - Kuiper Systems LLC - планирует развернуть собственную наземную инфраструктуру в Алматы, Акколе и Актау, инвестировав порядка $200 млн.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

    Такая договоренность была достигнута в ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева со старшим вице-президентом, главным директором по глобальным и юридическим вопросам Amazon Дэвидом Запольски.

    "Стороны обсудили перспективы сотрудничества по вопросам цифровизации, связи и искусственного интеллекта. Президент приветствовал планы Amazon по реализации совместных проектов с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компанией "Казахтелеком". Сотрудничество охватывает такие стратегически важные сферы, как обеспечение доступа к широкополосному высокоскоростному интернету на всей территории нашей страны и укрепление кибербезопасности", - говорится в сообщении.

    Было отмечено, что Amazon рассматривает Казахстан как ключевую площадку не только для реализации страновых проектов, но и для формирования регионального хаба спутниковой связи.

    "В рамках рабочего визита президента Казахстана в Нью-Йорк компании "Казахтелеком" и Amazon Kuiper подписали дистрибьюторское соглашение по присоединению к спутниковой сети Kuiper", - отмечается в сообщении.

    Казахстан Касым-Жомарт Токаев Amazon Kuiper Systems

    Последние новости

    19:02

    Президент Казахстана обсудил с главой Chevron поставки углеводородов по Среднему коридору

    В регионе
    18:50

    Анар Гулиев: Генпланы 10 городов Азербайджана находятся на стадии утверждения

    Инфраструктура
    18:48

    Токаев: Соглашение между Азербайджаном и Арменией стимулирует рост значимости Среднего коридора

    В регионе
    18:47

    Представители Азербайджана и Британии при НАТО обсудили итоги вашингтонской встречи

    Внешняя политика
    18:43

    Эксперт: Гран-при Азербайджана запомнился интересными событиями

    Формула 1
    18:40

    Эрдоган призвал мировое сообщество признать Палестину

    В регионе
    18:39

    ACWA Power: Ресурсный потенциал Азербайджана в "зеленой энергетике" превышает внутренний спрос

    Энергетика
    18:36
    Фото

    Amazon Kuiper инвестирует $200 млн в создание своей инфраструктуры в Казахстане

    В регионе
    18:31

    Лю Чарльз Яншен: Азербайджан должен иметь свою стратегию в производстве солнечных панелей

    Энергетика
    Лента новостей