Гендиректор МАГАТЭ: Образцы с иранского Парчина доставлены в Вену для проверок

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Инспекторы МАГАТЭ впервые посетили военный объект в иранском Парчине и обнаружили там следы недавнего ремонта.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам гендиректор агентства Юкия Амано по итогам своего визита в Иран.

"Мы посетили здание, которое агентство ранее могло наблюдать только со спутниковых снимков, в нем мы видели следы недавних ремонтных работ, не было никакого оборудования", - сказал он.

По его словам, образцы с иранского Парчина доставлены в Вену для проверок. Проверка образцов с Парчина займет у МАГАТЭ несколько недель.