Генсек: Сегодня ГУАМ как инструмент регионального сотрудничества важен и актуален как никогда ранее - ИНТЕРВЬЮ

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Киев. 8 сентября. REPORT.AZ/ Эксклюзивное интервью украинского бюро информагентства Report с генеральным секретарем ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова) Алтаем Эфендиевым.

- В этом году 10 октября организации ГУАМ исполняется 20 лет, с чем мы вас и поздравляем. Как вы можете охарактеризовать путь, который организация прошла, его итоги? И каким вы видите ее дальнейшее развитие?

- Спасибо за поздравление, дата действительно знаменательная. То, что организация выдержала испытание временем и сохранилась – это уже один из самых важных итогов. Путь был сложным, были подъемы и спады, что вполне естественно. Ведь международные организации – это коллективный проект, который развивается под воздействием различных факторов – внешней среды, внутриполитической ситуации в странах, отношений между странами, их политическими приоритетами, способностью организации оперативно и адекватно реагировать на вызовы с учетом интересов стран-членов и прочее.

С этой точки зрения, пройденный организацией путь можно разделить на два периода – до и после 2008 года.

Период 1997-2008 годов был очень активным и продуктивным. В течение этого десятилетия закладывались основы организации, определялись ее цели, принципы и задачи, формировалась институциональная инфраструктура, основные направления сотрудничества. Именно в этот период были приняты основные документы, утверждены концепции и стратегия отраслевого сотрудничества, подписаны основные соглашения, которые сохраняют свою актуальность и определяют правовые рамки деятельности организации сегодня.

Важно отметить, что в этот период практически каждый год проводились саммиты глав государств, на которых принимались важные решения, и главное - обеспечивался политический импульс для тесного взаимодействия. Обобщая, можно сказать, что отцы-основатели ГУАМ, благодаря своей мудрости и дальновидности, заложили основы деятельности организации на годы вперед.

В результате, из региональной инициативы ГУАМ в 2006 году трансформировалась в полноформатную международную "Организацию за демократию и экономическое развитие – ГУАМ", охватывающую все сферы сотрудничества - политическую, парламентскую, экономическую. Создан международный секретариат с штаб-квартирой в Киеве. Активно развивалось международное сотрудничество ГУАМ.

Такая динамика обуславливалась общей необходимостью сотрудничества в целях укрепления приобретенной независимости стран-членов, противодействия и борьбы с общими вызовами, защитой и продвижением их общих интересов на международной арене.

Эту динамику прервали известные события августа 2008 года - война между Грузией и Россией, о последствиях которой всем хорошо известно. Шок от событий повлиял как на ситуацию внутри стран, так и на отношения в рамках ГУАМ. Последовавшая череда политической нестабильности в отдельных странах, в результате которых одно правительство сменялось другим, отодвинули сотрудничество в рамках ГУАМ на задний план. В некоторых странах-членах ГУАМ стали даже ставить под сомнение целесообразность ГУАМ. Организация как бы утратила свою важность и значимость.

Достаточно отметить, что после 2008 года не проводилось ни одной встречи глав государств, хотя согласно Уставу организации Совет глав государств (СГГ) является главным органом, который должен собираться не реже одного раза в год. Это, естественно, влияло на организационную вертикаль и исполнительскую дисциплину в ГУАМ. Фокус был размыт, политического импульса не было и, соответственно, мораль в организации оставляла желать лучшего. Не хочу сказать, что ничего не делалось, но все что делалось, больше носило инерционный характер, походило на имитацию без нацеленности на конкретный результат, за очень небольшим исключением. Содержание подменялось формой, цель – процедурной волокитой, наблюдалась чрезмерная бюрократизация, отношения между отдельными странами не вполне отвечали духу и букве основополагающих документов ГУАМ. Словом, ГУАМ в этот период оказалась заложницей политической конъюнктуры.

Но, что важно сегодня, это - то, что организация выстояла как региональный формат, сохранила свою функциональность, вооружена стратегией развития, сохранена солидарность стран и более отчетливо видны их взаимные интересы. Это - наверное, главный итог за 20 лет сотрудничества.

Сегодня ситуация в регионе и вокруг него, в странах-членах ГУАМ, иная, новый геополитический контекст таит в себе новые вызовы и угрозы и, соответственно, ставит новые задачи. Вместе с тем, открываются привлекательные перспективы сотрудничества в результате новых глобальных инициатив в сфере транспорта, прочих позитивных изменений в регионе Черного и Каспийского морей. Все это требует от организации адекватного реагирования, выработки коллективных решений. Думаю, что ГУАМ, как региональный формат, в состоянии стать действенным инструментом по формированию этого пространства как зоны сотрудничества, стабильности и безопасности.

- Судя по публикациям, кстати, не очень лестным, организация ГУАМ возлагаемых надежд и ожиданий не оправдала и себя изжила. Как вы к этому относитесь? С чем сталкивается организация сегодня, сохраняет ли она свою актуальность?

- Согласен, большинство публикаций о ГУАМ вовсе не лестные. Но и не всегда объективны, зачастую носят тенденциозный характер. С одной стороны, имеется определенное разочарование ГУАМ, но оно исходит от завышенных ожиданий. Видимо, та динамика, которая наблюдалась первое десятилетие и породила эти ожидания. С другой стороны, - значительная часть публикаций чрезмерно политизируют ГУАМ, искажая ее суть, представляют организацию как некий конспиративный заокеанский проект, который обречен на провал. Все это свидетельствует об информационном вакууме, отсутствии прямой и живой связи между организацией и общественностью. В этом мы также видим одну из важных задач, которую необходимо решать.

Поэтому, к любым публикациям я отношусь с интересом, пытаясь понять обеспокоенность, если она искренняя, и, соответственно, реагировать. Но то, что стали больше писать о ГУАМ, расцениваю как позитивное развитие, - интерес к организации растет. Поэтому имиджевая составляющая деятельности ГУАМ требует коррекции, и мы занимаемся этим вопросом всерьез.

Что же касается актуальности ГУАМ, то она определяется ее географией. Пространство ГУАМ – очень чувствительная географическая зона, находящаяся на периферии бывшей империи, которая в прошлом выполняла функции санитарного буфера. Сейчас - это стратегически важный регион, в котором реализуются важные проекты и инициативы, которые в корне меняют его геополитический ландшафт, делают его составной частью новой международной транспортной и энергетической архитектуры. Поэтому он является зоной повышенного напряжения, где стыкуются множество интересов, и то или иное соотношение этих интересов и определяют ситуацию в регионе. Не случайно именно здесь множатся конфликты, растет напряженность. Важно найти правильный баланс интересов, компромиссный путь выхода из сложившейся ситуации. Формат ГУАМ, на мой взгляд, является самым оптимальным для этой задачи.

Сегодня я убежден, что ГУАМ - это действенный региональный формат, который может и должен играть важную, конструктивную роль в формировании этого стратегически важного региона как зоны стабильности, безопасности и сотрудничества. Все будет зависеть от того, насколько страны ГУАМ, да и международное сообщество, воспользуются этим.

Страны ГУАМ отстаивают свою независимость и никому не угрожают. Они стремятся выстраивать свои отношения на принципиально иных основах, и открыты и заинтересованы в сотрудничестве со всеми, кто разделяет эти принципы и цели. Это принципиально важно доносить до всех заинтересованных сторон и потенциальных партнеров.

- Вы заступили на должность генерального секретаря 1 января 2016 года. Какие основные задачи вы ставили перед собой? С чем удалось справиться за этот период? Что изменилось за это время в деятельности организации?

- Передо мной как генсеком самым важным было переломить инерционность, предложить идею, которая бы не только объединяла интересы всех стран, но и более широкого международного сообщества, что называется, найти общий знаменатель в меняющихся геополитических реалиях.

Свою главную задачу видел, прежде всего, в восстановлении нормального функционирования организации, всех ее звеньев и органов. Критически важным было придать реализации этих целей весомый политический импульс.

Поэтому этот период был очень напряженным, содержательным, но и результативным. Состоялось очень много встреч с официальными лицами, как стран-членов, партнеров, так и третьих заинтересованных стран, с представителями дипломатических миссий, международных организаций. Консультации проводились и с представителями частного и неформального сектора, общался с молодежью. Для меня важно было уяснить, что волнует страны, и каковы их ожидания, как организация воспринимается в наших странах и за рубежом. Соответственно, нужно было выстраивать линию поведения.

За этот период представители секретариата участвовали во многих международных мероприятиях, доносили наше видение и наши цели и задачи, выражали готовность к тесному взаимодействию. Как результат, возросла активность как в рамках ГУАМ, так и участие организации на международных форумах.

Осознавая активную гражданскую позицию молодежи в наших странах, которая уже выросла и формировалась в условиях независимости, страны пришли к пониманию, что важно объединить наши усилия и в этой сфере. В результате, была создана рабочая группа по вопросам молодежи и спорта.

Были начаты переговорные процессы с рядом международных организаций по налаживанию сотрудничества в сфере туризма, транспорта, культуры и молодежной политики и других областях.

Наблюдается активизация и консолидация усилий стран-членов ГУАМ, особенно в этом году, который проходит под председательством Грузии под лозунгом "Вместе за сильный ГУАМ", что тоже очень символично.

Впервые в истории ГУАМ, по инициативе стран, 21 февраля на Совете безопасности ООН прозвучало выступление генерального секретаря на открытых дебатах по региональным конфликтам. В июне генсек ГУАМ выступил на Постоянном совете ОБСЕ.

Однако главный акцент был сделан на сферах сотрудничества, которые на данный момент являются наиболее важными и актуальными для стран ГУАМ – на реализации концепции транспортного коридора ГУАМ и соглашения о создании Зоны свободной торговли (ЗСТ) ГУАМ. За этим стояла кропотливая работа, было проведено множество встреч, но самой важной оказалась встреча с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Как вы знаете, итогом этой встречи стали встреча глав правительств государств-членов ГУАМ и бизнес-форум ГУАМ, которые состоялись 27 марта в Киеве.

Считаю эти две инициативы фундаментом, который послужит сближению стран, их интеграции, формированию пространства ГУАМ как привлекательного для инвестиций и экономической деятельности. Реализация концепции транспортного коридора ГУАМ является, на мой взгляд, важнейшим приоритетом, как для национальных экономик, так и для реализации географического преимущества пространства ГУАМ в качестве важной альтернативной транспортной артерии, соединяющей Центральную и Северную Европу с Центральной и Юго-Восточной Азией.

Вкратце, это – то, что удалось сделать.

- В чем состоит значимость встречи глав правительств государств-членов ГУАМ, что она нового привнесла в деятельность ГУАМ? Как известно, данный формат не является уставным в организации. Как она смогла повлиять на сотрудничество в рамках организации?

- В сложившейся ситуации в организации, данная встреча была чрезвычайно важной.

Во-первых, - она прервала длительную паузу встреч на высоком политическом уровне, пусть даже не будучи уставным органом ГУАМ. Она подтвердила общность интересов стран-членов, а также важность и значимость ГУАМ как регионального инструмента сотрудничества.

Во-вторых, - данная встреча обозначила приоритетные направления сотрудничества, придала им конкретную направленность, а также важный политический импульс.

В-третьих,- она подчеркнула экономическую направленность деятельности ГУАМ, нацеленной на позитивное, конструктивное, созидательное сотрудничество в интересах не только стран ГУАМ, но и всего обширного региона черноморско-каспийского бассейна.

В-четвертых, – она подчеркнула важность и необходимость вовлечения представителей частного сектора и деловых кругов, непосредственных экономических агентов, ради которых и создаются условия для сотрудничества.

В-пятых, – встреча также подчеркнула открытость и заинтересованность ГУАМ, как организации, в международном сотрудничестве в целях реализации важных региональных проектов и инициатив.

Очень важным является то, что премьеры держат договоренности и решения данной встречи на контроле. Это то, что необходимо для нормального функционирования ГУАМ.

Думаю, не будет преувеличением, если скажу, что данная встреча стала прорывом. От нее начнется отсчет нового созидательного этапа в развитии сотрудничества в рамках ГУАМ.

- Как протекает реализация упомянутых проектов после этой встречи? Что конкретно делается по каждому из направлений?

- Сотрудничество в сфере транспорта развивается наиболее активно, поскольку это диктуется реальными потребностями стран ГУАМ. Активно сотрудничают железнодорожники, автомобильные и морские перевозчики, порты. Но хотелось, чтобы оно было более слаженным, консолидированным и координированным. ГУАМ является для этого идеальной региональной межгосударственной площадкой, где эти сферы являются приоритетными в национальных стратегиях развития.

Особо хотел бы выделить активное сотрудничество между таможенными службами стран ГУАМ. К примеру, в рамках руководящего комитета по содействию торговле и транспортировке реализуются важные инициативы, которые значительно облегчат прохождение грузов через территории стран ГУАМ, что сэкономит время и затраты, а соответственно, повысит привлекательность маршрута. Отрадно отметить, что активную и инициативную позицию занимают таможенники Азербайджана.

Регулярно проводятся международные форумы и конференции, в целях популяризации идеи транспортного коридора ГУАМ, разъяснения наших планов. Должен отметить, что большой интерес проявляют международные партнеры.

Меньшая динамика наблюдается, к сожалению, в сфере реализации соглашения о создании ЗСТ.

Как известно, среди подписанных на встрече Глав правительств государств-членов ГУАМ документов был и "Протокол о создании Руководящего органа по содействию реализации Соглашения о создании ЗСТ". В настоящее время подписанные документы проходят внутригосударственные процедуры. Ожидаем, что и третий "Протокол о правилах определения страны происхождения товаров", по которому три страны уже выразили свою готовность к подписанию, будет подписан в ближайшее время.

В стадии учреждения находится Ассоциация делового сотрудничества (АДС) ГУАМ как вспомогательный орган по реализации этих инициатив, которая объединит компании, предприятия и организации, которые непосредственно задействованы и заинтересованы в их реализации Транспортного коридора и ЗСТ ГУАМ.

Думаю, с началом осеннего сезона работа в этих направлениях активизируется.

- Какие иные сферы сотрудничества вы можете выделить? Как вы оцениваете возможности и перспективы сотрудничества в данных областях в рамках ГУАМ?

- Возможности и перспективы в рамках ГУАМ неограниченны. Среди других важных направлений сотрудничества я бы выделил сферы культуры и туризма, борьбу с организованной преступностью, консульские вопросы, сферу молодежи и спорта, образования, науки и прочие.

Территории стран ГУАМ – мультикультурное пространство с богатой историей межэтнических, религиозных, культурных взаимоотношений, которые являются нашим общим достоянием и богатством. Эти взаимоотношения очень важно сохранять и развивать. Сегодня, когда в мире наблюдаются вспышки насилия и проявления ненависти на расовой, этнической, религиозной почвах, - пропаганда толерантности, гармоничного сосуществования народов и культур приобретают особую актуальность и являются не менее значимыми сферами международного сотрудничества. В основных документах организации подчеркивалась важность формирования гармоничного культурного пространства ГУАМ. Поэтому мы рассматриваем возможности сотрудничества ГУАМ в этой сфере с различными международными организациями и инициативами, в том числе и с Альянсом цивилизаций ООН.

- По-вашему мнению, в полной ли мере используется потенциал сотрудничества в рамках ГУАМ? Соответствуют ли возможности Организации целям и задачам сотрудничества, вызовам, стоящими перед странами?

- Отвечу однозначно отрицательно. Потенциал и возможности для сотрудничества далеко не используются в должной мере с учетом перечисленных выше причин и факторов. Что же касается соответствия возможностей организации - то думаю, институциональный потенциал также не задействован в полном объеме. Секретариат ГУАМ нуждается в повышении профессионализма и более эффективном функционировании.

- Что необходимо предпринять, чтобы использовать потенциал сотрудничества в полной мере? Каковы объективные причины спадов и активизации работы ГУАМ, что нужно сделать, чтобы избежать колебаний в будущем?

- Необходимо перебороть инерционность, в рассмотрении и решении вопросов делать больший акцент на прагматизм и конструктивизм, вместо процедурных проволочек и чрезмерной формализации. Наши страны объединяют долгосрочные стратегические интересы, и именно эти интересы должны определять преемственность, последовательность и динамику сотрудничества, а не временная конъюнктура.

- Как развиваются международные связи ГУАМ? Какие страны являются основными партнерами? Как вы можете охарактеризовать основные направления сотрудничества ГУАМ с внешними партнерами?

Внешние связи ГУАМ развиваются достаточно активно, и, думаю, по мере реализации наших проектов и идей, роста авторитета организации, эти связи будут расширяться и укрепляться.

Среди важнейших партнеров я бы выделил США, Японию, страны Вышеградской группы, страны Балтики. Среди потенциальных – ЕС, страны Центральной Азии, соседние страны, которые заинтересованы в реализации Транспортного коридора.

США являлись одним из основных партнеров, поддерживающих сотрудничество в рамках ГУАМ. Основные проекты осуществлялись в рамках "Рамочной программы по содействию торговле и транспортировке, обеспечения пограничного и таможенного контроля, борьбы с терроризмом, организованной преступностью и контрабандой наркотиков", которой в этом году исполняется 15 лет. Основная помощь была направлена на содействие взаимодействию правоохранительных органов и институциональную поддержку такого взаимодействия. Помощь США на начальном этапе была существенной, предметной и конкретной. В застойный период, к сожалению, сотрудничество с США практически свернулось. Отмечу – не по вине США. Мы надеемся, что на нынешнем этапе мы сможем восстановить конструктивное взаимодействие.

Япония является наиболее активным и приверженным партнером. В этом году нашему сотрудничеству исполняется 10 лет. И за этот период Япония щедро делилась своим опытом и технологиями в таких сферах как транспорт и логистика, сельское хозяйство и продовольствие, экология и защита окружающей среды, здравоохранение и социальная защита, наука и техника, туризм и прочее.

В 2015 года на встрече министров иностранных дел стран ГУАМ и Японии была подписана новая "Программа сотрудничества ГУАМ-Япония", которая направлена на расширение и углубление сотрудничества. Знаменательно, что в год 10-летия сотрудничества, страны ГУАМ единым павильоном примут участие в крупной международной туристической выставке, которая ежегодно проходит в Токио. Состоятся также политические консультации на высоком политическом уровне и прочие мероприятия в знак юбилейной даты.

Большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества имеется между странами ГУАМ и Вышеградской четверки (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия). В настоящее время проводятся регулярные политические консультации на уровне министров иностранных дел. Вместе с тем, солидарность и заинтересованность в сотрудничестве проявляют страны Балтики. Развивается сотрудничество между Парламентскими ассамблеями двух региональных организаций. Большой интерес проявляется к сотрудничеству в реализации региональных транспортных проектов.

Думаю, что интересные перспективы открываются в свете нового формата взаимоотношений между странами-членами ГУАМ и ЕС.

Большой потенциал сотрудничества у ГУАМ с международными организациями, в том числе ООН и ее специализированными структурами и инициативами, с ОБСЕ, Советом Европы, соседними региональными организациями.

- Какова роль ГУАМ и какие инструментами она обладает в вопросе урегулирования конфликтов на пространстве ГУАМ? Что конкретно делается в этом направлении? Идет ли работа над резолюцией по оккупированным территориям стран ГУАМ в рамках ООН?

- Политическое взаимодействие в рамках ГУАМ важно, прежде всего, для обеспечения благоприятных внутренних и внешних условий для плодотворного регионального сотрудничества, реализации важных региональных проектов и инициатив, которые работали бы на интересы наших стран и народов, обеспечивая развитие, стабильность и безопасность в регионе и за его пределами.

Конфликты серьезно препятствуют этому. Навязанные и подпитываемые извне конфликты и, как результат, нарушение территориальной целостности и суверенитета – главная проблема для всех стран-членов ГУАМ. Поэтому сотрудничество и взаимодействие в этой сфере является одним из самых важных. Здесь важно подчеркнуть принципиальную и солидарную позицию и взаимную поддержку стран-членов ГУАМ в данном вопросе. Это делает наш голос более весомым.

Пока роль ГУАМ ограничивается доведением до мировой общественности нашей общей обеспокоенности по поводу серьезных рисков и угроз, которые данные конфликты представляют не только для наших стран, но и для международной безопасности и стабильности. Для этого мы используем все международные форумы и площадки и прочие возможности. Именно в этом контексте следует рассматривать выступления на СБ ООН, на Постоянном совете ОБСЕ и другие подобные инициативы.

Несомненно, что проект "Резолюции о затянувшихся конфликтах на пространстве ГУАМ и их потенциальная угроза для международного мира и безопасности", которую страны ГУАМ ежегодно выносят на Генассамблею ООН, является важной и регулярной совместной инициативой.

- Как вы оцениваете взаимодействие стран-членов в контексте деятельности ГУАМ, и конкретно, отношения между Азербайджаном и Украиной?

Отношения в рамках ГУАМ являются проекцией двусторонних отношений. По мере их улучшения, думаю, будет нарастать и взаимодействие в рамках ГУАМ. Очень важны доверительные и предсказуемые отношения между странами и их лидерами. Азербайджан и Украина с учетом их экономического потенциала и географии могли бы выступить локомотивом регионального и межрегионального сотрудничества.

На данный момент, оцениваю взаимодействие между странами как не отвечающее реальным возможностям, потенциалу, требованиям времени и ситуации. Срабатывает бюрократическая инерция, просматриваются определенные противодействующие факторы. Полагаю, по мере реализации проектов и инициатив, активизации контактов на высоком политическом уровне, это взаимодействие будет более динамичным и эффективным.

- Каковы Ваши планы на ближайшее время и перспективу? Какова роль в этих планах, их реализации Украины и Азербайджана?

Если говорить о моих планах как генерального секретаря ГУАМ, то за оставшиеся два с небольшим года буду стремиться содействовать странам-членам в развитии взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества. Буду стараться вывести сотрудничество в рамках организации на новый уровень, менее подверженный конъюнктурным колебаниям. Полагаю, этому поможет практическая реализация проектов, о которых мы говорили выше. Поэтому придаю им особую важность. Роль той или иной страны в реализации этих планов будет зависеть от того, насколько они отвечают их национальным интересам. Моя роль работать на интересы стран.