    Алпарслан Байрактар: Поставки газа из Ирана в Турцию продолжаются

    В регионе
    • 24 марта, 2026
    • 21:10
    Алпарслан Байрактар: Поставки газа из Ирана в Турцию продолжаются

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар опроверг утверждения о прекращении поставок газа из Ирана в его страну.

    Как сообщает Report, министр заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов после заседания Кабинета министров.

    "Ничего подобного нет. Никаких проблем с поставками природного газа не возникало. Хранилища заполнены на 71%", - сказал он.

    Байрактар подчеркнул, что с поставками природного газа также нет перебоев: "Поставки газа из Ирана продолжаются".

    Алпарслан Байрактар Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Поставки газа в Турцию
    Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri: "İrandan qaz tədarükü davam edir"
    21:49

    В Баку будет изменена схема движения 10 автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    21:42

    Госдеп: Трамп выступает за сокращение ядерного оружия в мире

    Другие страны
    21:26

    Томас Динанно: США не рассматривают возобновление ядерных испытаний в атмосфере

    Другие страны
    21:10

    Алпарслан Байрактар: Поставки газа из Ирана в Турцию продолжаются

    В регионе
    20:59

    Эрдоган: Турция подготовилась к новым условиям

    В регионе
    20:48
    Фото

    Шмыгаль и Райт обсудили повышение добычи энергоресурсов в Украине

    Другие страны
    20:38

    В Баку на ряде улиц ограничат движение из-за ремонтных работ

    Инфраструктура
    20:24

    Галибаф: Манипуляции на бирже не обеспечат реальных поставок бензина

    В регионе
    20:08

    Цены на дизель в Европе приблизились к рекордным из-за Ормузского пролива

    Энергетика
    Лента новостей