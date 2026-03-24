Алпарслан Байрактар: Поставки газа из Ирана в Турцию продолжаются

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар опроверг утверждения о прекращении поставок газа из Ирана в его страну.

Как сообщает Report, министр заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов после заседания Кабинета министров.

"Ничего подобного нет. Никаких проблем с поставками природного газа не возникало. Хранилища заполнены на 71%", - сказал он.

Байрактар подчеркнул, что с поставками природного газа также нет перебоев: "Поставки газа из Ирана продолжаются".