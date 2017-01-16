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    Алмазбек Атамбаев в связи с аварией прервал визит в Китай

    Причиной стало крушение турецкого самолета и падение его на жилые дома

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прервал визит в Китай и вернулся в свою страну. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, причиной стало крушение турецкого самолета и падение его на жилые дома. 

    А.Атамбаев отправился в Китай с рабочим визитом. После визита он планировал некоторое время остаться в Китае. 

    Отметим, что утром 16 января грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул, при заходе на посадку рухнул на дома. В результате погибли 37 человек, из-под завалов были спасены 11 человек. 

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