Алмазбек Атамбаев в связи с аварией прервал визит в Китай

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прервал визит в Китай и вернулся в свою страну.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, причиной стало крушение турецкого самолета и падение его на жилые дома.

А.Атамбаев отправился в Китай с рабочим визитом. После визита он планировал некоторое время остаться в Китае.

Отметим, что утром 16 января грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул, при заходе на посадку рухнул на дома. В результате погибли 37 человек, из-под завалов были спасены 11 человек.