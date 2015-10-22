​Аллахшукюр Пашазаде: УМК поддерживает военную операцию России в Сирии

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа (УМК) поддерживает военные действия России в Сирии против группировки "Исламское государство".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

"Сегодня чрезвычайно важно противостоять распространению определенными силами религиозного фанатизма и экстремизма из-за рубежа или изнутри. Важны превентивные меры на пресечение планов террористов, угрожающих стабильности нашего пространства, которое они рассматривают в качестве следующей мишени", - заявил А.Пашазаде в ходе открытия VIII Международной научно-практической конференции "Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века" в Уфе.

По его словам, мусульмане Кавказа поддерживают "борьбу России с международным терроризмом, действия по искоренению зла от ИГИЛ, которое своими деяниями порочит имя мировых религий, пытаясь связать ислам в глазах мировой общественности с террором, насилием, вандализмом".

"Противостоять экстремизму, радикализму возможно только совместными усилиями государств, общественно-политических деятелей и религиозных объединений", - добавил глава УМК.