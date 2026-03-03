Ален Симонян рассказал о заинтересованности ряда стран в управлении ж/д Армении

Ряд стран проявляет интерес к получению от России прав на управление железными дорогами Армении.

Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил журналистам.

"Мы обсуждаем этот вопрос прежде всего с российской стороной. И ожидаем ответа в кратчайшие сроки. Уверен, что есть страны, заинтересованные и желающие приобрести у России права на управление армянскими железными дорогами. Я сам встречаюсь с послами разных стран, естественно, есть интерес и разговоры на эту тему. Другой вопрос, каким будет окончательное решение", - сказал Симонян.