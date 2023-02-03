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Александр Грушко: России нет никакого смысла возвращаться в Совет Европы

Александр Грушко: России нет никакого смысла возвращаться в Совет Европы Совет Европы перестал быть организацией, нацеленной на достижение единства европейских народов, России нет никакого смысла в него возвращаться.
В регионе
3 февраля 2023 г. 07:45
Александр Грушко: России нет никакого смысла возвращаться в Совет Европы

Совет Европы перестал быть организацией, нацеленной на достижение единства европейских народов, России нет никакого смысла в него возвращаться.

Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью "Парламентской газете".

"Напомню, что Совет Европы, как записано в первой главе его Устава, создавался для "достижения большего единства" европейских народов. Усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное. В такую организацию, некий предбанник Европейского союза, даже при буйстве фантазии нет никакого смысла возвращаться", - отметил замминистра, отвечая на вопрос о возможности возвращения РФ в Совет Европы.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandr Qruşko: “Rusiya Avropa Şurasına qayıtmağı planlaşdırmır”

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