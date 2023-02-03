Александр Грушко: России нет никакого смысла возвращаться в Совет Европы

Совет Европы перестал быть организацией, нацеленной на достижение единства европейских народов, России нет никакого смысла в него возвращаться.

Совет Европы перестал быть организацией, нацеленной на достижение единства европейских народов, России нет никакого смысла в него возвращаться.

Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью "Парламентской газете" .

"Напомню, что Совет Европы, как записано в первой главе его Устава, создавался для "достижения большего единства" европейских народов. Усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное. В такую организацию, некий предбанник Европейского союза, даже при буйстве фантазии нет никакого смысла возвращаться", - отметил замминистра, отвечая на вопрос о возможности возвращения РФ в Совет Европы.