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    Начались переговоры, связанные с возвращением ЛУКОЙЛа в Иран

    Президент компании Вахид Алекперов встретился в Вене с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Российская компания ЛУКОЙЛ приступила к переговорам, чтобы вернуться в Иран. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, президент компании ЛУКОЙЛ Вахид Алекперов встретился в Вене с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане. 

    На встрече обсудили вопрос возвращения компании ЛУКОЙЛ на геолого-разведывательное месторождение "Анаран": "Мы обсудили ряд вопрос, в том числе вопрос касательно месторождения "Анаран". Сегодня нами сделано еще ряд предложений. У нас есть меморандум, который был подписан с национальной компанией, в том числе, по северной части Персидского залива, примыкающей к Ирану". 

    Отметим, что в 2007 году ЛУКОЙЛ вышел из проекта "Анаран" в связи с введением международных санкций в отношении Ирана. 

    После заключения соглашения касательно атомной программы Ирана, в ЛУКОЙЛе заявили, что компания по-прежнему сохраняет значительный интерес к нефтегазовым проектам Ирана.

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