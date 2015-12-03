Начались переговоры, связанные с возвращением ЛУКОЙЛа в Иран

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Российская компания ЛУКОЙЛ приступила к переговорам, чтобы вернуться в Иран.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, президент компании ЛУКОЙЛ Вахид Алекперов встретился в Вене с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане.

На встрече обсудили вопрос возвращения компании ЛУКОЙЛ на геолого-разведывательное месторождение "Анаран": "Мы обсудили ряд вопрос, в том числе вопрос касательно месторождения "Анаран". Сегодня нами сделано еще ряд предложений. У нас есть меморандум, который был подписан с национальной компанией, в том числе, по северной части Персидского залива, примыкающей к Ирану".

Отметим, что в 2007 году ЛУКОЙЛ вышел из проекта "Анаран" в связи с введением международных санкций в отношении Ирана.

После заключения соглашения касательно атомной программы Ирана, в ЛУКОЙЛе заявили, что компания по-прежнему сохраняет значительный интерес к нефтегазовым проектам Ирана.