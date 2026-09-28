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    Al Hadath: Иран согласился приостановить обогащение урана

    В регионе
    • 28 сентября, 2026
    • 21:56
    Al Hadath: Иран согласился приостановить обогащение урана

    Иран в обмен на смягчение санкционного режима со стороны США согласился приостановить обогащение урана.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath.

    По данным его источников в Пакистане, этому содействовали посредники в ирано-американских переговорах. Официальные лица Ирана публикацию Al Hadath пока не комментировали.

    Reuters, в свою очередь, сообщает, что катарские посредники сегодня или завтра проведут в Нью-Йорке отдельные переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, а также с американской стороной.

    Корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид ранее сообщил со ссылкой на должностное лицо США, что Трамп готов ослабить санкции против Ирана и разблокировать его замороженные активы в обмен на выполнение Тегераном американских требований, касающихся ядерной программы исламской республики.

    Ядерная программа Ирана Переговоры между США и Ираном Аббас Арагчи
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