Al Hadath: Иран согласился приостановить обогащение урана

Иран в обмен на смягчение санкционного режима со стороны США согласился приостановить обогащение урана.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По данным его источников в Пакистане, этому содействовали посредники в ирано-американских переговорах. Официальные лица Ирана публикацию Al Hadath пока не комментировали.

Reuters, в свою очередь, сообщает, что катарские посредники сегодня или завтра проведут в Нью-Йорке отдельные переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, а также с американской стороной.

Корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид ранее сообщил со ссылкой на должностное лицо США, что Трамп готов ослабить санкции против Ирана и разблокировать его замороженные активы в обмен на выполнение Тегераном американских требований, касающихся ядерной программы исламской республики.