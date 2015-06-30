Активисты в Ереване: Протесты возобновятся, если власти обманут народ

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Инициативный комитет протестующих в Ереване призывает разблокировать Проспект Маршала Баграмяна, но угрожает возобновить акции, "если правительство обманет народ". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сегодня на брифинге один из организаторов митингов Артур Кочерян.

"Мы простые граждане, и мы не добьемся ничего, просто перекрывая улицы", — считает он. Кочерян, как и его соратники по протесту, призвал перестать блокировать проспект Баграмяна в центре города. В то же время, заверил он, "если правительство, не дай Бог, обманет народ, мы перекроем не только Баграмяна, но и весь город".

Накануне власти Армении предложили провести аудит повышения тарифов, а на время аудита они будут их дотировать. После этого в рядах протестующих возник раскол — часть из них объявила о готовности прекратить акции. В то же время большая часть протестующих осталась перекрывать проспект Багрямяна, где находится здание администрации президента.