Перед Генконсульством России в Гюмри прошла акция протеста

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня перед Генконсульством России в Гюмри прошла акцию протеста. Как отмечает Report со ссылкой на армянские СМИ, участники акции отметили, что хотят передать подарок генпрокурору РФ Юрию Чайке.

По информации, участники акции требовали передать производство по делу об убийстве семьи Аветисянов армянским правоохранительным органам.

На открывшейся в социальной сети facebook странице направлено обращение к Ю.Чайке: "Как символ дружбы между двумя странами, либо примите этот подарок и покажите свое бездействие, либо ответьте на обращение вашего коллеги (имеется в виду связанное с вопросом письмо генпрокурора Армении к Юрию Чайке - С.И.). Необдуманный шаг может создать напряженность между двумя дружественными народами - армянами и русскими. Что же касается нашего подарка, об этом вы можете узнать на месте. Приглашаем вас на презентацию".

По информации, участники акции протеста приготовили для Ю.Чайки в качестве подарка шахматы.