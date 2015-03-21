Акция "Единого нацдвижения" Саакашвили завершилась в Тбилиси

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Требовавшие отставки кабинета министров участники акции "Единого нацдвижения" мирно разошлись, сообщает Report со ссылкой на агентство "Новости-Грузия".

"Единое национальное движение" Михаила Саакашвили организовало в субботу в Тбилиси акцию протеста, ожидается, что это станет самым масштабным митингом оппозиции с 2012 года.

После шествий по центральным улицам города и митинга на площади Свободы участники акции направились к зданию Госканцелярии, где передали правительству Грузии символическую "красную карточку", выпустили в воздух воздушные шары в виде акул и пингвина, после чего мирно разошлись.

Источники по-разному оценивают число участников акции бывшей правящей партии: по версии СМИ, негативно настроенных к Нацдвижению, в акции участвовали 10-15 тысяч человек, организаторы заявляют о 50 тысячах участников.

"В случае необходимости мы будем проводить перманентные акции протеста и пикетирование зданий со следующими требованиями: отставка правительства, пересмотр избирательной системы и досрочные парламентские выборы", - заявил в завершении акции один из лидеров Нацдвижения Георгий Гарибашвили.

К собравшимся сторонникам обратился бывший глава государства Михаил Саакашвили, который заявил, что "мы очень скоро освободим Грузию от этих темных бездействующих сил и вернем Грузию на светлый путь".