Акар: В зоне проведения операции "Пендже-Кылыч" обезврежено 364 террориста

В зоне проведения операции "Пендже-Кылыч" обезврежено 364 террориста.

В зоне проведения операции "Пендже-Кылыч" обезврежено 364 террориста.

Как передает Report со ссылкой на агентство DHA, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, с 24 июля 2015 года в пределах страны, а также на севере Ирака и Сирии, в общей сложности обезврежено 37 тысяч террористов, а с начала года нейтрализовано около четырех тысяч террористов.

При этом министр подчеркнул, что ВС Турции не разрабатывают, не производят, не хранят и не используют химическое оружие и боеприпасы.

"В арсенале никогда не было оружия и боеприпасов, запрещенных международными законами и соглашениями", - добавил глава турецкого оборонного ведомства.

Напомним, что 19 ноября 2022 года ВС Турции начали воздушную операцию "Пендже-Кылыч" на севере Сирии и Ирака. Операция является крупнейшей воздушной операцией в истории страны.