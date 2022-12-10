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Акар: В зоне проведения операции "Пендже-Кылыч" обезврежено 364 террориста

Акар: В зоне проведения операции "Пендже-Кылыч" обезврежено 364 террориста В зоне проведения операции "Пендже-Кылыч" обезврежено 364 террориста.
В регионе
10 декабря 2022 г. 00:01
Акар: В зоне проведения операции Пендже-Кылыч обезврежено 364 террориста

В зоне проведения операции "Пендже-Кылыч" обезврежено 364 террориста.

Как передает Report со ссылкой на агентство DHA, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, с 24 июля 2015 года в пределах страны, а также на севере Ирака и Сирии, в общей сложности обезврежено 37 тысяч террористов, а с начала года нейтрализовано около четырех тысяч террористов.

При этом министр подчеркнул, что ВС Турции не разрабатывают, не производят, не хранят и не используют химическое оружие и боеприпасы.

"В арсенале никогда не было оружия и боеприпасов, запрещенных международными законами и соглашениями", - добавил глава турецкого оборонного ведомства.

Напомним, что 19 ноября 2022 года ВС Турции начали воздушную операцию "Пендже-Кылыч" на севере Сирии и Ирака. Операция является крупнейшей воздушной операцией в истории страны.

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Версия на азербайджанском языке Akar: “Pəncə-Qılınc” əməliyyatında 364 terrorçu zərərsizləşdirilib”

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