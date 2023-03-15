Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал утверждения об открытии турецких проливов для судов ВМС США с целью выявления местонахождения и вывоза обломков беспилотника MQ-9, упавшего в Черном море.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал утверждения об открытии турецких проливов для судов ВМС США с целью выявления местонахождения и вывоза обломков беспилотника MQ-9, упавшего в Черном море.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

"Мы внимательно отслеживаем вопрос. Имеют место различные контакты, в том числе между структурами в самой Турции. Стремимся найти с партнерами из США разумное и логичное решение. Выступаем за мирный выход из ситуации", - отметил он.

На поясняющий вопрос о том, разрешит ли Анкара проход американских военных судов в Черное море, Акар сказал: "МИД и Минобороны продолжают работу в тесном контакте, взаимодействуя также с Администрацией президента. Последующие шаги прояснятся в ближайшее время", - сказал Акар.

Между тем, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил CNN о том, что не уверен, получится ли у США достать со дна Черного моря обломки БПЛА.

Отметим, что 14 марта в небе над Черным морем российский истребитель врезался в американский БПЛА.