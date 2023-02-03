Акар: Швеция пока не выполнила обязательства по выдаче Турции террористов

Швеция пока не выполнила обязательства по выдаче Анкаре террористов, что предусмотрено подписанным с ней и Финляндией в июне прошлого года в Мадриде меморандумом о принятии в НАТО. До выполнения этих обязательств турецкая сторона не одобрит заявку Стокгол

Швеция пока не выполнила обязательства по выдаче Анкаре террористов, что предусмотрено подписанным с ней и Финляндией в июне прошлого года в Мадриде меморандумом о принятии в НАТО. До выполнения этих обязательств турецкая сторона не одобрит заявку Стокгольма о вхождении в Североатлантический альянс.

Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.

"Турция изначально поддерживает политику открытых дверей в НАТО. Выдача Турции террористов в рамках борьбы с терроризмом является естественным итогом подписания мадридского меморандума, и всем это необходимо видеть. Мы этого ждем. Пока террористам оказывают поддержку, не выполняют своих обязательств и сохраняются ограничения в вопросе экспорта продукции оборонной промышленности, Турция никоим образом не может ответить да на заявку Швеции в НАТО. К сожалению, до сегодняшнего дня особенно Швецией не предпринято достаточных шагов в этом направлении", - приводит слова Акара военное ведомство страны в Twitter.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО. При этом он дал понять, что вопрос с принятием в альянс Финляндии может быть решен положительно.