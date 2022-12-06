О нас

Акар: Швеция и Финляндия не выполнили обязательства для вступления в НАТО

Акар: Швеция и Финляндия не выполнили обязательства для вступления в НАТО Турция ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО только после выполнения взятых этими странами обязательств, чего до сих пор не произошло.
В регионе
6 декабря 2022 г. 11:51
Акар: Швеция и Финляндия не выполнили обязательства для вступления в НАТО

Турция ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО только после выполнения взятых этими странами обязательств, чего до сих пор не произошло.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Есть обязательства, подписанные Швецией и Финляндией. Эти обязательства должны быть выполнены. Мы подчеркиваем, что этот меморандум - не конец, а начало [процесса вступления стран в НАТО]. После выполнения этих обязательств парламент примет свое решение. Мы внимательно следим за ситуацией в Швеции и Финляндии. С сожалением отмечаем, что в этих странах все еще продолжаются провокационные действия. Мы ожидаем, что и Швеция, и Финляндия предпримут конкретные шаги", - подчеркнул он.

5 декабря финское правительство направило в парламент страны законопроект о членстве в НАТО. В начале июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции, а также послы 30 стран-членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении этих двух государств в НАТО во время официальной церемонии в штаб-квартире блока. Хельсинки и Стокгольм присоединятся к НАТО после ратификации документов всеми странами альянса.

На данный момент протокол о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии не ратифицировали только две из 30 стран альянса - Венгрия и Турция. В частности, Анкара потребовала от Стокгольма и Хельсинки в обмен на ратификацию выдать курдских активистов, связанных с террористической деятельностью против Турции, а также лиц, замешанных в попытке военного переворота в Турции 2016 года. Среди них - бывшие турецкие военные, работавшие ранее в международных структурах НАТО, которые затем получили убежище в Финляндии и Швеции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Akar: Sweden and Finland have not fulfilled their obligations to join NATO

Самое читаемое

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
3 декабря 2022 г. 21:07
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
2 декабря 2022 г. 19:42
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
2 декабря 2022 г. 17:06
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к РМК с призывом в связи с топонимами
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к РМК с призывом в связи с топонимами
3 декабря 2022 г. 20:50
В Иране упразднили полицию нравов
В Иране упразднили полицию нравов
4 декабря 2022 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi