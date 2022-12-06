Акар: Швеция и Финляндия не выполнили обязательства для вступления в НАТО

Турция ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО только после выполнения взятых этими странами обязательств, чего до сих пор не произошло.

Турция ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО только после выполнения взятых этими странами обязательств, чего до сих пор не произошло.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Есть обязательства, подписанные Швецией и Финляндией. Эти обязательства должны быть выполнены. Мы подчеркиваем, что этот меморандум - не конец, а начало [процесса вступления стран в НАТО]. После выполнения этих обязательств парламент примет свое решение. Мы внимательно следим за ситуацией в Швеции и Финляндии. С сожалением отмечаем, что в этих странах все еще продолжаются провокационные действия. Мы ожидаем, что и Швеция, и Финляндия предпримут конкретные шаги", - подчеркнул он.

5 декабря финское правительство направило в парламент страны законопроект о членстве в НАТО. В начале июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции, а также послы 30 стран-членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении этих двух государств в НАТО во время официальной церемонии в штаб-квартире блока. Хельсинки и Стокгольм присоединятся к НАТО после ратификации документов всеми странами альянса.

На данный момент протокол о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии не ратифицировали только две из 30 стран альянса - Венгрия и Турция. В частности, Анкара потребовала от Стокгольма и Хельсинки в обмен на ратификацию выдать курдских активистов, связанных с террористической деятельностью против Турции, а также лиц, замешанных в попытке военного переворота в Турции 2016 года. Среди них - бывшие турецкие военные, работавшие ранее в международных структурах НАТО, которые затем получили убежище в Финляндии и Швеции.