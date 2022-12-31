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Акар: Контакты военных страны и Сирии будут становиться интенсивнее

Акар: Контакты военных страны и Сирии будут становиться интенсивнее Контакты по линии военных ведомств Турции и Сирии будут продолжены и становиться интенсивнее.
В регионе
31 декабря 2022 г. 11:49
Акар: Контакты военных страны и Сирии будут становиться интенсивнее

Контакты по линии военных ведомств Турции и Сирии будут продолжены и становиться интенсивнее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал турецкий министр обороны Хулуси Акар в субботу в интервью газете Milliyet, комментируя итоги прошедших 28 декабря в Москве переговоров с сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом.

"На встрече [в Москве] мы увидели, что сирийская сторона смотрит положительно на перспективу ведения переговоров с Турцией. Процесс будет продолжен и станет интенсивнее", - отметил Акар. По его словам, дата новых переговоров не обсуждалась. "Однако все будет происходить на основе здравого смысла и логики", - добавил он.

Первая за 11 лет встреча глав Минобороны Турции и Сирии прошла в трехстороннем формате. Россию на ней представлял министр обороны Сергей Шойгу. По словам Акара, основной темой состоявшихся в российской столице переговоров было противодействие терроризму. "Мы отметили на встрече, что почти треть территории Сирии контролируется террористическими группировками, сказали, что прилагаем усилия для обеспечения безопасности нашей страны, нашего народа и наших границ. Кроме того, было обращено внимание на усилия, которые Турция прилагает для недопущения новой волны беженцев из Сирии, их безопасного возвращения на родину, а также выступает за решение сирийского вопроса на основе резолюции 2254 СБ ООН", - сказал Акар.

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Версия на английском языке Akar: Contacts between Turkish and Syrian military further intensify

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