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Air Astana проиграла иск 12-летней пассажирке

Air Astana проиграла иск 12-летней пассажирке Авиакомпания Air Astana проиграла иск в апелляционном суде 12-летней пассажирке из Уральска Зере Галиевой, на имя которой не был зарегистрирован посадочный талон, в результате чего ей пришлось одной остаться в аэропорту Астаны.
В регионе
13 января 2025 г. 12:51
Air Astana проиграла иск 12-летней пассажирке

Авиакомпания Air Astana проиграла иск в апелляционном суде 12-летней пассажирке из Уральска Зере Галиевой, на имя которой не был зарегистрирован посадочный талон, в результате чего ей пришлось одной остаться в аэропорту Астаны.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Отмечается, что 20 июля двенадцатилетние девочки-близнецы Зере и Зауре Галиевы возвращались из США в Уральск с пересадкой в Астане. Однако еще во время регистрации на рейс сотрудники авиакомпании FlyArystan ("дочка" Air Astana) зарегистрировали только одну из сестер. В результате Зере осталась без посадочного талона. Пообещав решить проблему, сотрудники FlyArystan оставили ребенка в аэропорту Астаны, а самолет улетел в Уральск.

Девочка смогла вылететь только на следующий день без сопровождения взрослых.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы представители Air Astana признали свое упущение, но попросили снизить моральную компенсацию матери девочки с 5 млн тенге (около $10,5 тыс. - ред.) до 1,5 млн.

Суд не согласился с доводами ответчика.

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Версия на английском языке Air Astana loses lawsuit to 12-year-old passenger left alone at airport

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