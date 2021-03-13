АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались

По официальным данным, были убиты 4 000 армянских солдат, неофициально — около 7 000

Report представляет статью газеты "Аргументы и факты":

В Ереване то и дело встречаются автомобили, где на заднее стекло наклеена большая чёрно-белая фотография парня в военной форме. Это отец, брат или сын, погибший недавно в 44-дневной войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

По официальным данным, были убиты 4 000 армянских солдат, неофициально — около 7 000. Для страны с населением менее трёх миллионов человек это ужасные потери. "Творилась полнейшая чума, - рассказывает ополченец Армен Мнацаканян, показывая мне руку без двух пальцев. - Я даже повоевать не успел. Приехал на фронт, через два дня сидим на посту, пьём коньяк, вдруг лёгкое жужжание и - бац! Очнулся уже в госпитале, оказалось — удар с турецкого беспилотника. Двоих моих друзей разнесло в клочья, я чудом уцелел, рука вот пострадала". Длившаяся с 27 сентября до 10 ноября 2020 года карабахская война отлично показала: чтобы победить в вооружённом конфликте, одной храбрости недостаточно. Нужны трезвая оценка возможностей противника, строжайшая дисциплина и современное техническое оснащение. Вывести в чистое поле сотни танков и солдат-молодцов с криками "Ура!" - такая система больше не работает.

Обозреватель "АиФ" решил разобраться: какие уроки должна извлечь из этого Россия?

"Сунутся - до Баку дойдем!"

"Азербайджан последовательно вооружался с 1994 года, — вздыхает бывший капитан армянской армии Сурен Тер-Гукасян. — Только за последние 9 лет он потратил на оборону 24 миллиарда долларов, военные расходы составляли 11% бюджета этой страны. Азербайджанцы закупали в России новейшие вёртолёты, бронетранспортёры, противотанковые комплексы „Корнет-Э“, системы ПВО „С-300“. В Турции и Израиле — беспилотники, способные наносить удары с огромной высоты. Их армию тренировали лучшие турецкие, израильские и американские военные инструкторы. У Армении нет нефти и такого безумного количества денег: на армию выделили лишь 4 миллиарда долларов. Конечно, тоже приобретали оружие, но немного: ракеты „Искандер“, миномёты сербского производства. Мы сглупили. В основном в армянском обществе преобладали... как это по-русски... шапкозакидательские настроения. Мы находились в эйфории от быстрого разгрома и бегства азербайджанского ополчения в предыдущей войне. Раздавались насмешливые голоса: „Да разве эти азербайджанцы умеют воевать? Пусть только сунутся, мы до Баку дойдём!“ Вот и дохохотались, короче говоря".

"Танки были бесполезны"

Противостояние на линии фронта в Карабахе продолжалось долгие 26 лет. Каждый день случались перестрелки, велись "дуэли" снайперов. То есть не расслабишься. Но оказалось, что армяне абсолютно не подготовились к масштабному наступлению азербайджанцев. Они почивали на лаврах после былых успехов, полагая, что с противником легко расправиться. Между тем в Азербайджане возвращение Карабаха стало национальной идеей. В этом я и сам убедился, будучи в Баку. Азербайджанцы с детства мечтали о новых сражениях и были морально готовы к жертвам. Армяне годами смотрели на закупку Азербайджаном дорогого современного оружия и верили, что он хочет их испугать, не больше. Противника заранее унижали и откровенно смеялись над ним: "Они трусы, не осмелятся".

Я беседую в кафе в центре Еревана с Левоном Мелконяном, добровольцем, приехавшим воевать за Карабах в начале октября прошлого года. Беседа идёт на английском и арабском языках: русского Левон не знает, поскольку родился в Ливане, в армянском квартале Бейрута. "Азербайджанцы с первого дня войны господствовали в воздухе, — вспоминает он. — Танки и броневики оказались бесполезными: их жгли десятками с беспилотников. Ракеты поражали укрытия и здания, куда собирались на совещания командиры. Боеприпасы нельзя было подвезти: БПЛА охотились за грузовиками. Я месяц просидел в сборном пункте на границе, нас так никуда и не отправили: любая машина на дороге подвергалась опасности воздушного удара".

"Сам с утра бухал"

Такую точку зрения я слышал от многих военных в Ереване: Армения собрала десятки тысяч солдат и не знала, что с ними делать дальше, так как момент переброски на фронт был упущен. Следующий момент — дисциплина в зоне боевых действий. Доброволец, с которым я разговаривал в самом начале статьи, не скрывает: сидя на передовой, он пьёт коньяк. Понятно, что на войне без алкоголя порой никак (я сам десятки раз был во "фронтовых" командировках), вспомним Великую Отечественную и "наркомовские сто грамм". Однако, если "для храбрости" выпивать регулярно, храбрости-то становится выше крыши, а вот холодного рассуждения и быстрой реакции — как раз ноль. "У нас на позициях даже офицеры принимали на грудь прилично, — признаётся солдат сепаратистских формирований Араик Хачикян. — Но ведь страшно же. Я сам с утра бухал, иначе нервы не выдержат слышать взрывы беспилотников. Ходят даже слухи, что один высокопоставленный армянский политик в состоянии подшофе звонил генералам и требовал от них немедленно наступать на то или иное село». Командиры, как сообщил Хачикян, зачастую плевать хотели на распоряжения руководства, и поступали, как считали нужным. В общем, творился реальный бардак.

"Каждый день похороны"

В Ереване на любом углу продаются цветы, и дело тут не в отшумевшем недавно празднике 8 Марта. "Красные розы, гвоздики сильно подорожали, — тихо говорит мне продавщица Гаянэ. — Конечно, в октябре-ноябре каждый день десятки ребят хоронили... Потом поминки, надо на могилу цветы положить... И до сих пор хоронят, находят тела... Полторы тысячи без вести пропало... Я одного не понимаю, почему „Искандеры“ не использовали?" Эти ракетно-тактические комплексы были поставлены Армении уже давно, но в дни войны их не применили: запустили лишь старые советские ракеты по азербайджанскому городу Гяндже. Старались попасть по военной базе, поразили в итоге жилые кварталы, что выставило армян убийцами мирных жителей. Премьер-министр Пашинян понёс откровенную «пургу»: дескать, «Искандеры» неисправны и взрывались "лишь на 10%». Посмеявшегося над его словами главу Генштаба Пашинян уволил, генералы армянской армии потребовали отставки главы правительства, и это вылилось в острейший кризис. «Нужна была решительность, чтобы ударить „Искандерами“ по азербайджанским нефтяным промыслам, — объясняет экс-капитан армии Армении Сурен Тер-Гукасян. — Но ни у кого не хватило смелости отдать такой приказ. Все сваливали проблемы друг на друга и непонятно на что надеялись».

Очередная война на пространстве экс-СССР — хороший урок для России. Да, сейчас не девяностые годы, и с дисциплиной в российской армии всё в порядке, и храбрости солдатам не занимать. Но, увы, как я уже сказал выше, храбростью в современных условиях много не навоюешь. Успешное использование новейших турецких беспилотников с электронным управлением показало, что методы ведения войны в наше время меняются слишком быстро. Надеюсь, скоро в России начнут производить БПЛА с качеством дронов производства Турции. Поскольку у нас хорошие отношения не со всеми соседями, следует быть готовым к сюрпризам. А вот шапкозакидательством заниматься совсем не надо. Армении это не помогло.