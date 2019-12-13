Ахмет Давутоглу объявил о создании новой партии

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу создал новую партию.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, 13 декабря в Анкаре прошла презентация политической организации под названием Партия будущего.

Учредителями партии являются 154 человека. Часть из них - лица, покинувшие правящую Партию справедливости и развития. Девиз партии - "У нас одно будущее".

Выступивший на презентации партии А.Давутоглу сказал: "Мы пришли не осуждать прошлое, а строить общее будущее и говорить о новом. На данный момент нужно говорить о политике, которая не отделяет нас друг от друга, а объединяет".

12 декабря состоялось обращение в Министерство внутренних дел Турции для официальной регистрации Партии будущего.

А.Давутоглу родился 26 февраля 1959 года. В 2009-2014 годах был министром иностранных дел Турции, в 2014-2016 годах - премьер-министром Турции. В 2014-2016 годах был председателем правящей Партии справедливости и развития. 22 мая 2016 года подал в отставку с должности премьер-министра страны.

13 сентября 2019 года покинул ряды Партии справедливости и развития.