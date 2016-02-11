​Ахмет Давутоглу: Мы можем разбомбить позиции курдских террористов в Сирии

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "В случае оказания из Сирии очередной поддержки террористам за проводимую Турцией борьбу с террором, нам придется прибегнуть к мерам, которые были предприняты в Ираке относительно Кандиль".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом на совместной пресс-конференции с голландским коллегой Марком Рютте заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

Сказав о совершении в Сирии преступлений против человечности, глава турецкого правительства потребовал от США конкретизировать свою позицию в вопросе YPG, считающейся крылом террористической Партии демократического единства - PYD (сирийское крыло террористического ПКК).

Отметим, что по мнению официальных представителей США, организации ПКК, PYD и YPG не одинаковы. Они считают, что ПКК - это террористическая организация, а остальные две группировки ведут борьбу против ИГ.

Напомним, что в иракской части горы Кандиль размещается лагерь террористического ПКК.

В рамках операций по антитеррору Турция осуществляет на этой территории мероприятия. Намекнув на поддержку, оказываемую находящимся в Турции террористам из Сирии, Ахмет Давутоглу заявил, что позиции YPG будут также сбиты.