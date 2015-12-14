Давутоглу: Матч "Фенербахче" - "Локомотив" может стать выходом из кризиса

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Матчи 1/16 финала футбольной Лиги Европы между турецким "Фенербахче" и российским "Локомотивом" могут оказать позитивное влияние на негативную ситуацию в отношениях двух стран".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

""Локомотив" для нас не является незнакомым клубом, - отметил премьер. - Молодые люди, которые встретятся в игре, не являются частью нынешних проблем. Турецкие и российские граждане, которые заполнят стадионы в Москве и Стамбуле, совершенно не являются противниками, врагами друг для друга. Это будет джентльменский матч. И я хотел бы, чтобы этот матч оказал позитивное влияние на негативную ситуацию (в отношениях России и Турции). Эта спортивная встреча может стать выходом из кризиса", - заявил Давутоглу.

"Локомотив" сыграет с турецким "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы. По итогам жеребьевки "Локомотив" должен сыграть первый матч с "Фенербахче" 16 февраля в Стамбуле, ответный - 25 февраля в Москве.