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    ​Ахмед Давудоглу станет свидетелем на свадьбе дочери Эрдогана

    На церемонии бракосочетания ожидается участие около 6 тыс. человек

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Подавший в отставку премьер-министр Турци Ахмед Давутоглу станет свидетелем на свадьбе дочери Реджепа Тайипа Эрдогана - Сумайи Эрдоган с Сельджугом Байрактаром. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Согласно информации, на церемонии бракосочетания, которая состоится 14 мая, ожидается участие около 6 тыс. человек.

    Р.Т.Эрдоган позвонил 11-му президенту Турции Абдулла Гюлю и также пригласил его на свадьбу своей дочери. 

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