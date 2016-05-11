​Ахмед Давудоглу станет свидетелем на свадьбе дочери Эрдогана

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Подавший в отставку премьер-министр Турци Ахмед Давутоглу станет свидетелем на свадьбе дочери Реджепа Тайипа Эрдогана - Сумайи Эрдоган с Сельджугом Байрактаром.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, на церемонии бракосочетания, которая состоится 14 мая, ожидается участие около 6 тыс. человек.

Р.Т.Эрдоган позвонил 11-му президенту Турции Абдулла Гюлю и также пригласил его на свадьбу своей дочери.