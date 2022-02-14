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Агентство Fitch понизило рейтинг Турции до "В+"

Агентство Fitch понизило рейтинг Турции до "В+" Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте до "В+" с "ВВ-", прогноз по рейтингу негативный.
В регионе
14 февраля 2022 г. 10:20
Агентство Fitch понизило рейтинг Турции до В+

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте до "В+" с "ВВ-", прогноз по рейтингу негативный.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

"Рейтинг Турции отражает слабую надежность и предсказуемость политики, высокую инфляцию, низкую внешнюю ликвидность по сравнению с высокими требованиями к внешнему финансированию и долларизацией, а также геополитические риски", — поясняет агентство.

Fitch не ожидает, что меры властей по снижению инфляции, в том числе депозиты с валютной защитой и целевые меры кредитования, будут устойчиво снижать риски для макроэкономической и финансовой стабильности.

Агентство прогнозирует, что инфляция достигнет 38% к концу года и составит в среднем 41% в 2022 году и 28% в 2023 году, что является вторым самым высоким показателем среди всех суверенных стран, чьи рейтинги составляет Fitch.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры.

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Версия на английском языке Fitch Ratings downgrades Turkey to 'B+'
Версия на азербайджанском языке “Fitch” agentliyi Türkiyənin reytinqini "В+"dək azaldıb

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