​Афганские военные ликвидировали 28 боевиков "Талибана"

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 28 боевиков радикального движения "Талибан", включая трех главарей, ликвидированы в результате спецоперации армии Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.

Сообщается, что афганские военные также задержали 12 боевиков "Талибана" и конфисковали имевшееся у них оружие, боеприпасы и самодельные взрывчатые устройства. Операция проводилась в нескольких частях страны, в том числе в провинциях Парван, Нангархар, Газни, Логар, Урузган, Вардак, Кандагар, Забуль, Баглан, Кундуз, Фарьяб, Джаузджан и Бадахшан.

Движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах Афганистана, развернуло наступление на крупные города. В конце сентября прошлого года боевики "Талибана" захватили североафганский Кундуз, насчитывавший в мирное время более 300 тысяч жителей, а ныне ведут бои за Газни, административный центр одноименной провинции к юго-западу от столицы страны Кабула.